В Челябинске крупные ТРЦ под Новый год изменили график работы

Продуктовые гипермаркеты переходят на круглосуточный режим

Крупные торгово-развлекательные центры Челябинска утвердили график работы в последние дни уходящего года и 1 января 2026-го. Некоторые продуктовые гипермаркеты приняли решение работать круглосуточно. ИА «Первое областное» выяснило, на какое время стоит планировать шопинг.

ТРЦ «Фокус» 31 декабря открыт с 9:00 до 20:00, при этом изменения графика будут в работе супермаркета «Супер Лента»: закупить продукты и подарки можно будет с 9:00 до 21:00. «Мягкий кинотеатр» будет работать с 9:30 до 18:30. «Арт-оптика» закроет двери уже в 16:00. «Первый гипермаркет мебели» и «Иголочка» — в 18:00. «Гастропарк» — в 20:00.

1 января ТРЦ не работает, за исключением нескольких отделов. «Супер Лента» открыта с 13:00 до 23:00, «Мягкий кинотеатр» — с 9:30 до 01:00, «Гастропарк» проработает до 23:00.

ТРК «Горки» 31 декабря будет работать с 10:00 до 20:00, 1 января — с 14:00 до 22:00.

ТРК «Алмаз» 31 декабря будет работать с 10:00 до 18:00, 1 января — с 14:00 до 22:00. Продуктовый гипермаркет «Гипер Лента» с 27 по 30 декабря будет работать круглосуточно, 31 декабря — с 9:00 до 21:00, 1 января — с 10:00 до 23:00.

ТРК «Родник» в последний день уходящего года будет открыт с 10:00 до 18:00, 1 января — с 14:00 до 22:00. При этом гипермаркет «Ашан» 31 декабря работает в обычном режиме, а 1 января будет закрыт.

ТРЦ «Фиеста» 31 декабря работает с 10:00 до 20:00, 1 января — с 14:00 до 22:00. Супермаркет «Супер Лента» 31 декабря будет открыт с 9:00 до 21:00, а в первый день Нового года — с 13:00 до 23:00.

ТРК «Урал» 31 декабря работает в обычном режиме, а 1 января 2026 года комплекс работать не будет, сообщил администратор. «Магнит Семейный» будет работать по индивидуальному графику.

ТРК «Космос» в последний день декабря работает с 10:00 до 18:00. Гипермаркет «Ашан» — до 20:00. 1 января 2026 года ТРК и гипермаркет будут закрыты для посещений.