В Челябинске хотят снести деревянный квартал для строительства офисных зданий

На месте домов XIX — начала XX века планируют возвести деловые центры, технопарк и ТРК

В Челябинске проходят публичные слушания по проекту планировки территории в границах улиц Российской, Миасской и Красноармейской. Этот большой участок возле бизнес-центра Greenplex и развязки — то самое место, где находятся деревянные дома, часть из которых в прошлом году сгорела. От огня пострадал и дом, отремонтированный во время фестиваля «Том Сойер Фест».





В документации к публичным слушаниям, которая размещена на сайте администрации Челябинска, указан инициатор обсуждения. Это местное научно-производственное объединение «Радиотехнические системы». Оно занимается производством оборудования для аэропортов. Организация собирается построить на улице Российской научно-производственный технопарк площадью 4,4 тыс. кв. метров (на схеме он обозначен цифрой 5.1). Этажей будет пять, включая один подземный. Технопарк планируется оснастить встроенно-пристроенной газовой котельной.

Кроме того, на участке планируется возвести четыре административно-деловых центра и торгово-развлекательный комплекс. Офисные здания будут пятиэтажными и разной площади (7,9 тыс. кв. метров, 4,8 тыс. кв. метров, 6 тыс. кв. метров и 6,1 тыс. кв. метров). ТРК в плане (номер 3.1) значится трехэтажным и площадью 4080 кв. метров. У всех построек будут парковки — наземные и подземные. Всего на территории хотят организовать 229 машино-мест. Между зданиями будут не только стоянки, но и благоустроенные скверы.





В документации также отмечается, что жилые дома не планируется реконструировать или строить, а существующие сейчас на участке объекты капитального строительства подлежат сносу. Там находится несколько гаражей и недострой. На части территории нет построек, например там, где хотят возвести технопарк.

После проведения публичных слушаний градостроительная комиссия администрации Челябинска должна вынести решение — разрешить или же запретить строительство на территории в границах улиц Российской, Миасской и Красноармейской.

Добавим, что застройку деревянного квартала планировал «Трест „Магнитострой“». В феврале 2021 года представитель компании рассказывал ИА «Первое областное», что на участке могут возвести жилой комплекс со смешанной застройкой. В качестве архитектурной доминанты предлагается 55-этажное здание, где разместят торговые помещения, офисы, гостиничные и жилые апартаменты.





Челябинские краеведы настаивают на необходимости сохранить памятники культурного наследия в границах улиц Российская — Труда — Нагорная — Красноармейская. Там расположены одноэтажные деревянные дома начала XX века. Они находятся в аварийном состоянии, многие из них расселены. Объектами культурного наследия признаны всего три постройки: дома № 80 и № 106 на улице Российской и дом № 31 на улице Красноармейской. Кроме того, историки требуют провести археологические раскопки в этом квартале.