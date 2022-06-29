В Челябинске к осени может подешеветь электроника

Стимулом к снижению цен станет параллельный импорт

Группа компаний Merlion (дистрибьютор Apple и Samsung) прогнозирует снижение стоимости электронных товаров в России в третьем квартале 2022 года, сообщает РБК. Однако цены уже не вернутся к уровню 24 февраля.

«Цены на технику в России начнут снижаться в ближайшее время, однако, скорее всего, не вернутся к уровню до 24 февраля», — сообщил РБК глава ГК Merlion Дмитрий Виноградов.

По его словам, до недавнего времени российский рынок поддерживался зарубежными вендорами, которые боролись за долю рынка, устраивали маркетинговые акции. Высокий уровень конкуренции на рынке электроники становился причиной демпинга. Цены на электронику в России из-за этого были ниже, чем в Европе, Средней Азии, Турции.

ГК Merlion прогнозирует снижение цен от текущего уровня за счет уменьшения курса доллара и увеличения поставок по параллельному импорту. Это может произойти уже в третьем квартале 2022 года (к августу-сентябрю). На ценообразование в отрасли электроники влияет много факторов — логистика, стоимость и доступность кредитования. В этом году из-за геополитических событий нарушились логистические цепочки.

Транзит продукции через европейские страны из Китая и Юго-Восточной Азии стал невозможен. Это вынудило дистрибьюторов искать новые пути доставки: в настоящее время импорт поступает в Россию напрямую из азиатских стран.

Цена на электронную продукцию начала расти в конце февраля на фоне увеличения курса доллара и ограничения поставок в России. Стоимость смартфонов iPhone Pro Max и Samsung Galaxy A12 выросла на 27,3%, к концу марта — на 36,4%. Ассортимент продукции снизился у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple.

Старт поставок электронных товаров по параллельному импорту (без согласия правообладателя) станет стимулом к снижению рыночных цен на продукцию мировых брендов в России. Тренд будет заметен осенью, считают аналитики.