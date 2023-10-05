В Челябинске известный трейдер научит зарабатывать на бирже

«Финам» проведет семинар для начинающих и опытных инвесторов

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Компания «Финам» организует в Челябинске обучение трейдингу. Эксперт по торговле на фондовом рынке Виктор Тарасов проведет в гранд-отеле «Видгоф» обучающий семинар. В программе будут блоки как для начинающих, так и для опытных инвесторов.

Виктор Тарасов научит челябинцев, как самостоятельно торговать на фондовом рынке, проведет подробный технический анализ существующих инструментов. Также он расскажет о возможностях торговли через «Финам» на иностранной бирже, ответит на вопросы и даст практические советы.

«Семинар будет разделен на несколько блоков. Будет блок для новичков, для начинающих инвесторов и отдельный блок, где спикер будет рассказывать об основах трейдинга. В конце Виктор Тарасов будет отвечать на вопросы. Это будет мини-брифинг, чтобы эксперт мог пообщаться с людьми, которые уже начали заниматься инвестициями и постигают азы трейдинга», — рассказал в интервью «Business FM Челябинск» директор «Финам Челябинск» Фаиль Юсупов.

Виктор Тарасов — практикующий трейдер с большим опытом. Он окончил Челябинский государственный университет. С 1997 года занимается работой на финансовых рынках, имеет опыт маржинальной торговли облигациями, акциями и другими инструментами. В 2005-2014 годах работал только на себя и проводил частное обучение торговле на бирже. В 2014-2016 годах был специалистом отдела глобальных рынков в «Сбербанке». С 2016 года сосредоточился на самостоятельной торговле на рынке.

Семинар под руководством Виктора Тарасова состоится 7 октября в гранд-отеле «Видгоф» (пр. Ленина, 26А). Начало — в 11.00 в зале «Магнат». Участие — бесплатное. Приглашают всех желающих. Нужно зарегистрироваться по телефонам 277-83-38, 755-55-38 или в форме по ссылке.



Возрастное ограничение: 18+





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Эта информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.