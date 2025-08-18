В Челябинске изменится закон о КРТ

Такое решение приняла мэрия из‑за жалоб собственников частных домов в Советском районе





Челябинская мэрия отказалась от обновления трех участков за стадионом имени Колющенко в Советском районе после того, как жители выступили против комплексной застройки территории. Для городской администрации такой опыт стал в новинку, сказал на аппаратном совещании мэр Алексей Лошкин.

В начале июля администрация города опубликовала проект распоряжения о КРТ в Советском районе. Под комплексное развитие территорий попали семь улиц: Сулимова — Тарасова — Блюхера — Омская; Шаумяна — Омская — Сулимова — Техникумовская; Шаумяна — Омская — Колсанова — Тарасова. Общий объем застройки — почти 150 тысяч квадратных метров. В планах было снести более 40 многоквартирных домов, 20 частных домов, нежилое общежитие, магазин и гаражи на территории кооператива.

«В процессе работы по подготовке этой территории к комплексному развитию мы получили достаточное количество обращений жителей на него. В основном это индивидуальные жилые дома, собственники которых внесли свои предложения по совершенствованию нормативной базы, которая регулирует КРТ», — сказал Алексей Лошкин.

Мэр поручил проработать изменения в законодательство. К вопросу также подключатся депутаты Челябинской городской думы и собственники индивидуальных домов.