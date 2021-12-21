В Челябинске изменили правила демонтажа киосков

Мэрии запретили утилизировать сломанные во время сноса ларьки

Челябинская городская дума утвердила изменения в порядок демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов. Теперь мэрия обязана уведомлять владельца киоска, если он признан незаконным. Кроме того, если при сносе ларька, он разрушился, чиновники не могут его просто утилизировать. Имущество нужно вернуть предпринимателю. Решение приняли на очередном заседании Гордумы.

Также новые правила продлевают срок хранения демонтированного киоска. Раньше это были всего 15 рабочих дней, сейчас — шесть месяцев.

В конце ноября ЗСО Челябинской области одобрило изменения в закон о порядке размещения нестационарных объектов в регионе. Это так называемая «амнистия для киоскеров». Согласно поправкам, предприниматели смогут еще полгода продлевать договоры аренды на земельные участки без проведения торгов.