В Челябинске из-за снега приостановлена работа электросамокатов

Завершить сезон компании планируют в конце октября

В Челябинске из-за снега 11 октября приостановлена работа электросамокатов. Они остаются на городских улицах, но воспользоваться ими у челябинцев не получится. Сервисы Whoosh и Urent заблокировали возможность передвижения из-за снега на дорогах.

«Погода в Челябинске испортилась, поэтому мы активировали режим паузы. Самокаты остаются на улицах города, и сезон пока не завершаем, но до улучшения погодных условий начать поездку невозможно»,— сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе сервиса аренды электросамокатов Whoosh.

При этом сезон электросамокатов в Челябинске не завершен. В компании Whoosh уточнили: как только потеплеет и первый снег на улицах растает, возможность поездки вернется.





Сегодня, 11 октября, ни один электросамокат в Челябинске не на ходу.

«Мы временно приостановили работу сервиса из-за погодных условий, планируем возобновить, как только погода позволит ездить на самокатах безопасно. Пока сезон не завершаем», — прокомментировали в пресс-службе Urent.

В прошлом году сезон электросамокатов в мегаполисе был закрыт 26 октября в связи с продолжительной бесснежной погодой.

«В целом самокаты не боятся холода и влаги, но передвижение по заснеженному асфальту менее комфортно и безопасно, потому что снижается сцепление колеса с дорожным покрытием и под снегом можно не заметить помеху», — знают в сервисе Whoosh.

Для безопасности горожан поездки временно заблокировали.