В Челябинске ищут подрядчиков на обслуживание четырех автобусных маршрутов

Объявлены аукционы на суммы от 1,3 до 26,7 миллиона рублей

В Челябинске объявлены аукционы на обслуживание четырех автобусных маршрутов в летне-осенний период. Информацию об этом опубликовали 5 июня в Телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

Так, подрядчика ищут на обслуживание двух автобусов большого класса, следующих по маршруту № 42с «Черкасская — Соколиная гора», на период с 1 июня по 15 октября 2022 года. По информации сайта Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена контракта — 1 966 060 рублей 80 копеек. Подать заявку можно до 10 июня.

Объявлен аукцион на обслуживание 27 больших автобусов, следующих по маршруту № 64 от остановки «Автобусный парк» до «Железнодорожного вокзала». Выполнять работы по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам необходимо в период с 1 июля по 30 ноября. Начальная цена контракта — 26 669 794 рубля 10 копеек.

На период с 1 июля по 15 октября ищут подрядчика на обслуживание большого автобуса № 93с, следующего от остановки «ЧМК» до «Сада Авиатор 2». Победителю аукциона обещают 1 273 568 рублей 78 копеек.

Также объявлен аукцион на обслуживание маршрута № 123 «Копейск (Автовокзал) — Челябинск (ПКиО им. Гагарина)». За 3 478 746 рублей 10 копеек подрядчику предстоит обслуживать 20 автобусов малого класса и 2 больших автобуса в период с 1 июля по 30 сентября.

Ранее в Челябинске запустили сезонный автобусный маршрут № 38, который курсирует между областной больницей и санаторием «Изумруд» у Шершневского водохранилища.