В Челябинске ищут подрядчика на разработку правил городской застройки

Начальная цена контракта составляет более 41 млн рублей

Администрация Челябинска объявила аукцион на выполнение научно-исследовательской работы на тему «Регулирование градостроительной деятельности города Челябинска» с начальной ценой контракта 41,2 млн рублей. Информация об этом сегодня размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, исследование градостроительных особенностей города включает в себя три этапа: разработку концепции, правил и подготовки нормативов, согласование и утверждение научно-исследовательской работы заказчиком. Выполнить комплексное исследование подрядчику необходимо в течение 7 месяцев (210 дней) с начала заключения контракта.

На основе данного исследования будут разработаны правила землепользования и дальнейшей застройки Челябинска, а также нормативы градостроительного проектирования. Целью является создание условий для устойчивого развития мегаполиса, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, а также грамотная и экономически выгодная планировка территорий.

Совершенствование процесса застройки Челябинска подразумевает создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления инвесторам эффективных земельных участков. Подрядчику необходимо выявить случаи, когда земельные участки не используются в городе эффективно, в результате чего снижается их стоимость, чтобы в дальнейшем при планировании была возможность избежать обесценивания городских земель.

«Срок гарантии на результат выполненных работ составляет три года с даты подписания заказчиком документов о приемке. По гарантии предоставляются устные и письменные консультации, рекомендации и разъяснения, касающиеся результатов выполненных работ», — говорится в техзадании к конкурсу.

На сайте администрации Челябинска указано, что предельный срок выполнения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Челябинска определен до 31 декабря 2022 года.

Работа по обновлению и совершенствованию градостроительной документации проводится в рамках принятия нового генплана Челябинска в декабре 2021 года, который утвержден депутатами гордумы на ближайшие 20 лет. Напомним, новый генплан впервые закрепляет в Челябинске понятие исторического центра, в Челябинске будут увеличивать площадь озеленения и запретят бизнесу застраивать пригород. При этом Челябинск должен стать центром агломерации с Копейском и Сосновским районом.