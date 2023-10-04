«ЧелябГЭТ» объявил торги по поиску подрядчика для замены деревянных шпал на трамвайных путях. Железобетонные опоры для рельс будут монтировать на двух участках проспекта Победы. Стоимость работ — 10 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, выполнение работ по частичной замене деревянных шпал планируется на участках проспекта Победы от Свердловского проспекта до улицы Чичерина, а также от улицы Горького до Российской.
Выполнить работы необходимо в сжатые сроки — до 15 октября 2023 года. При этом в документации указано, что работы по замене шпал должны проводиться ночью.
«Материалы для выполнения работ по частичной замене шпал предоставляет заказчик. Гарантийные обязательства должны распространяться на весь объем оказываемых услуг с момента приемки товара», — уточняется в техзадании.
Замена одной шпалы, по подсчетам заказчика, обойдется в среднем в 6,3 тыс. рублей. Заявки принимаются до 10 октября.