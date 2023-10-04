В Челябинске ищут подрядчика для замены трамвайных шпал за 10 млн рублей

Работы планируются на двух участках проспекта Победы

«ЧелябГЭТ» объявил торги по поиску подрядчика для замены деревянных шпал на трамвайных путях. Железобетонные опоры для рельс будут монтировать на двух участках проспекта Победы. Стоимость работ — 10 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, выполнение работ по частичной замене деревянных шпал планируется на участках проспекта Победы от Свердловского проспекта до улицы Чичерина, а также от улицы Горького до Российской.

Выполнить работы необходимо в сжатые сроки — до 15 октября 2023 года. При этом в документации указано, что работы по замене шпал должны проводиться ночью.

«Материалы для выполнения работ по частичной замене шпал предоставляет заказчик. Гарантийные обязательства должны распространяться на весь объем оказываемых услуг с момента приемки товара», — уточняется в техзадании.

Замена одной шпалы, по подсчетам заказчика, обойдется в среднем в 6,3 тыс. рублей. Заявки принимаются до 10 октября.