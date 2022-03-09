В Челябинске ищут подрядчика для строительства пешеходной улицы на северо-западе

Проект бульвара разрабатывали с участием местных жителей

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска ищет подрядчика для строительства пешеходной зоны на улице 40-летия Победы на участке между улицами Братьев Кашириных и Университетской Набережной. Начальная цена работ составляет 116,4 млн рублей. Итоги аукциона планируется подвести 30 марта, сказано на сайте госзакупок. Пешеходную улицу нужно будет обустроить до 20 октября 2022 года.





В микрорайоне Академ Riverside появятся площадки для проведения культурно-массовых мероприятий и выгула собак, велодорожка, детские игровые зоны, тротуары из бетонной плитки, скамейки и урны, светодиодное наружное освещение. Уже определены места для озеленения — на будущем бульваре высадят 302 крупномера и почти 3 тыс. кустарников, уложат более 9 тыс. кв. м газона.





«Несколько лет назад мы пообщались с жителями, они высказали, что хотели бы, чтобы здесь была бульварная зона. Нам удалось этот кусочек, 455 метров, выкроить. В 2020 году начали проектировать, в 2021-м уже получили готовый проект. В этом году получена положительная экспертиза. Сейчас готова строительная документация к размещению. Как только разместим, пройдут процедуры конкурсные, будет заключен контракт. Как будет готова земля (это обычно апрель-май, как снег сойдет), приступим к реализации проекта. Мы очень надеемся, что придет хороший подрядчик, который выполнит эти работы за строительный период, и к осени мы получим этот бульвар», — рассказала глава Челябинска Наталья Котова.





Участие в разработке проекта принимали жители микрорайона. Они помогали создавать архитектурную концепцию и проводить анализ территории.