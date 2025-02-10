В Челябинске ищут подрядчика для строительства тоннеля метротрамвая

Начальная цена контракта составляет 8,8 миллиарда рублей

В Челябинске ищут подрядчика для строительства тоннеля первой линии метротрама «Север — Юг», которая объединит подземные тоннели Центрального и Советского района. Начальная цена контракта составляет 8,8 миллиарда рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает АО «Моспроект-3», которое реализует проект по строительству метротрама в Челябинске. Подрядчику предстоит выполнить комплекс строительно-монтажных работ по проходке перегонных тоннелей от улицы Овчинникова вдоль улицы Елькина до ее пересечения с улицей Карла Маркса. Нужно установить тоннелепроходческий комплекс и сделать тоннели, а затем разобрать оборудование. В ведомости работ указаны монтаж котлована, перегонка тоннелепроходческих комплексов, эксплуатация техники, железобетонная и сборная обделка, монтаж гидроизоляции, обслуживание площадки и вывоз грунта. В техзадании также указано, что грунты на этом участке среднепрочные и прочные.

Данный маршрут расположен на линии метротрама «Север — Юг», которая включает в себя наземные остановки на улице Овчинникова, проспекте Победы, улицах Косарева и Каслинской. Подземные площадки расположат на площади Революции и у Торгового центра. Начать работы следует с 28 марта 2025 года, а завершить их необходимо до 3 декабря 2026 года. Заявки на участие принимаются до 24 февраля 2025 года. Подвести итоги планируют 4 марта.

В настоящее время метростроители продолжают устройство монтажного котлована на строительной площадке станции по улице Овчинникова. Именно оттуда начнут прокладывать два тоннеля до станции «Площадь Революции» первой линии челябинского метротрамвая «Север — Юг». Подробнее — в нашем материале.