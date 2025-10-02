В Челябинске ищут подрядчика для создания проекта реконструкции цирка

Начальная цена торгов — 72,9 миллиона рублей

«Российская государственная цирковая компания» объявила о поиске подрядчика для разработки проектной документации по реконструкции челябинского цирка. Начальная цена контракта — 72,9 миллиона рублей, указано на сайте госзакупок.

В документе уточняется, что подрядчик должен провести инженерные изыскания и разработать проект реконструкции цирка. Подать заявку можно до 17 октября 2025 года. Итоги подведут 21 октября.

В проекте ему нужно предусмотреть, как будет выглядеть цирк снаружи и внутри. Согласно ТЗ, подрядчик должен разработать генплан участка, в том числе пешеходные и подземные пути, стоянки для персонала, площадки для сбора мусора, благоустройство и озеленение. Проектом предусмотрено архитектурное оснащение территории, проездов, пешеходных зон и открытых парковок.

Срок выполнения работ — 2026—2028 год. Реконструкцию нужно завершить за 350 дней с момента подписания договора. Реконструкция будет проведена в рамках государственной программы РФ «Развитие культуры» — согласно постановлению правительства от 25 декабря 2024 года.

Деньги выделят из челябинского областного бюджета по распоряжению губернатора Алексея Текслера.