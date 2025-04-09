В Челябинске ищут подрядчика для ремонта дороги в Чурилово за 102 миллиона рублей

Работы необходимо завершить до конца июня

Челябинская мэрия объявила торги по ремонту дороги по улице Линейной, которая ведет в Чурилово и сады. Начальная цена контракта составляет 102,5 миллиона рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Ремонтные работы запланированы на участке от улицы Летной до улицы 1-й Эльтонской. Подрядчик должен уложить выравнивающий и верхние слои асфальтового покрытия, отрегулировать положение люков дождевых колодцев и укрепить обочины. Протяженность ремонтируемого участка составит 3,6 километра.

Завершить строительные работы необходимо до 30 июня 2025 года.

«Срок гарантии качества на выполненные работы (за исключением случаев преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц) составляет для выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия — 4 года, для верхнего слоя асфальтобетонного покрытия — 4 года, для обочин — 1 год», — указано в документации к аукциону.

4 апреля глава города Алексей Лошкин лично оценил состояние дороги по улице Линейной. Он сообщил о необходимой реконструкции трассы, а не только ремонтных работах. Параллельно со сменой асфальтового покрытия будет осуществляться вынос коммуникаций и сетей с целью дальнейшей реконструкции дороги.