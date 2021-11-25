В Челябинске ищут арендаторов для исторического особняка, где идет реконструкция

Дом врача Агапова могут сдать под торговлю, мини-отель или медцентр

Реставрация исторического особняка Агапова напротив ТРК «Куба» завершится только в марте следующего года, но риелторские агентства уже ищут арендаторов. На сайте Avito разместили пять объявлений. Собственник сотрудничает с тремя агентствами и, кажется, пока не определился с концепцией коммерческого здания.

Агентство недвижимости «А1» сдает в аренду весь первый этаж дома Агапова.

Клиентам предлагают помещение площадью 550 кв. м. Стоимость — 550 тыс. рублей в месяц (1 тыс. рублей за кв. м). Второй этаж площадью 500 кв. м предлагают арендовать за 250 тыс. рублей в месяц (500 рублей за кв. м). Помещения доступны для свободного использования. Агентство недвижимости «Новый дом» сдает в аренду помещения на первом этаже по ставке 900 рублей за кв. м, а на втором — 600 рублей за кв. м. У этих агентов есть собственное видение о том, как может быть использовано здание, хотя и довольно размытое.

«Прекрасно для размещения общепита (ресторан, кафе, столовая), мини-отеля, хостела, магазина», — говорится в объявлении «Нового дома».

Агентство Primainvest предлагает в аренду «торговые помещения» на первом и втором этажах дома Агапова. Ставка на первом этаже — 1 тыс. рублей за кв. м, на втором — 600 рублей за кв. м. Предлагаемые варианты использования помещения — магазин, общепит, отель, медицинский центр.





Риелтор одного из агентств на условиях анонимности рассказал корреспонденту ИА «Первое областное», что арендные ставки определяли владельцы. По словам специалиста, у предпринимателей нет рабочей концепции по дальнейшему использованию коммерческих площадей. Бизнесмены «прощупывают рынок», чтобы понять, какой вариант капитализации может принести наибольший доход.

Один из собственников здания Алексей Машкауцан сообщил ИА «Первое областное», что решение о назначении здания после реставрации пока не принято.

«Сроки сдачи в марте. Пока сами охранные элементы не ставим. Вся резная часть будет монтироваться, когда будет закончена крыша. Входная группа тоже делается в декабре. Конструктив закончен, остались отделочные и наружные работы. До весны пока преждевременно говорить о том, что там будет», — прокомментировал Алексей Машкауцан.

Собственники разочарованы проектом. По словам Алексея Машкауцана, сумма инвестиций оказалась больше, чем предполагалось. Из-за резкого подорожания стройматериалов в 2021 году сметы пришлось менять. Также работы осложнили протесты градозащитников и бюрократия.

«Мне уже неинтересно все это обсуждать. Нас проверяла Генпрокуратура, районная прокуратура, все надзорные органы. Все соответствует проектам. В соответствии со статусом здания там была госэкспертиза, строительный надзор. Объем инвестиций не буду озвучивать, но получилось очень-очень недешево. Вложения неадекватны объемам. Очень дорого обошлись соблюдения всех охранных мероприятий. Здание было в аварийном состоянии. Надо уже довести это до конца. Если бы знал, как все будет, я бы палец о палец не ударил, пусть бы развалился этот дом. Столько нам мешали, как будто я залез на памятник Ленину и поставил там ларек с пивом»,

— посетовал Алексей Машкауцан в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».





Так, согласно проекту, должен выглядеть дом Агапова после реконструкции

Руководитель компании «IBC-недвижимость» Станислав Ахмедзянов считает, что озвученная в объявлении арендная ставка в 1 тыс. рублей за кв. м выше рыночной стоимости на 20—30%.

«Чтобы понимать доходность бизнеса, надо оценить его инвестиционную стоимость и размер арендного дохода, который может приносить объект недвижимости. Очевидно, объявления без указания назначения здания — это признак того, что у собственника нет понимания по концепции будущего здания», — отмечает Станислав Ахмедзянов.

По словам руководителя компании Yellowstone development Дениса Ни, инвестиции в коммерческую недвижимость без наличия рабочей концепции на начальном этапе — типичная ситуация для челябинских инвесторов.

«У нас, к сожалению, оценка рыночной стоимости коммерческой недвижимости никак не связана с доходностью объекта. В Челябинске зачастую такой связи в головах у инвесторов нет. Они просто надеются на рост стоимости квадратного метра, не привязанного к аренде. Когда считаешь стоимость аренды за 10 лет, владелец искренне удивляется и раздражается. Сейчас рынок Челябинска испытывает дефицит в качественных коммерческих площадях, поэтому пока такой подход работает», — объясняет Денис Ни.

Челябинский краевед, руководитель организации «Архистраж» Юрий Латышев крайне недоволен тем, что получается у новых собственников здания.

«Я сегодня проходил мимо. Они какую-то ерунду там наделали! Сделали мансардные окна, которые не должны там быть. Мы это здание потеряли! Там остались две стены, частично брандмауэр, плюс они должны были восстановить крыльцо, — я боюсь, что они вообще ничего не будут восстанавливать. Реконструкция была проведена недобросовестно. Единственное, выбитые камни в фундаменте восстановили», — говорит Юрий Латышев.

Реставрация здания на Цвиллинга, 16 сейчас на стадии завершения. ИА «Первое областное» подробно рассказывало о том, как она начиналась и побывало на стройплощадке. Автор проекта реконструкции дома Агапова архитектор-реставратор Татьяна Маевская написала для нас колонку, в которой поделилась своими мыслями о судьбе столетних памятников архитектуры.