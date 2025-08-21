В Челябинске интерес к долгосрочной аренде квартир вырос на 12%

Средняя ставка найма жилья достигла 25 тысяч рублей

В Челябинске интерес к долгосрочной аренде квартир в июле вырос на 12%. При этом средняя ставка найма жилья достигла 25 тысяч рублей, сообщили ИА «Первое областное» аналитики «Авито Недвижимости».

Предложение квартир выросло на 30%, причем самая заметная динамика наблюдалась у компактных объектов: выбор студий увеличился на 50%, а «однушек» — на 37%. С начала года предложение в целом по России выросло на 7%, за месяц — на 2%.

Выбор доступных для долгосрочной аренды квартир по сравнению с июлем 2024 года увеличился во всех городах исследования. Самый заметный прирост предложения год к году зафиксирован в Воронеже (+68%), Сочи и Челябинске (+65% в каждом), Владивостоке (+64%), Волгограде и Томске (+62%). В Москве выбор вариантов для долгосрочной аренды стал на 26% больше, в Санкт-Петербурге — на 19%. Отдельно в Челябинске увеличился выбор однокомнатных квартир (+65%), двухкомнатных (+50%), трехкомнатных квартир (+84%) и студий (+84%).

Интерес к долгосрочной аренде квартир год к году в России увеличился на 2%. Положительная динамика на рынке долгосрочной аренды отмечалась в 31 из 41 города исследования.

«Тренд на переток собственников с рынка продажи жилья на рынок долгосрочной аренды постепенно ослабевает — со второго квартала 2025 года темпы роста предложения замедляются. Одной из причин выступает снижение рыночных ипотечных ставок, в результате которого владельцы вторички частично возвращаются к продаже недвижимости. Ипотечные ставки влияют и на интерес к долгосрочной аренде — некоторые квартиросъемщики отложили смену арендной квартиры», — прокомментировал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

По его словам, если ключевая ставка будет снижаться и дальше, мы можем увидеть обратный переток предложения из аренды в продажу при сохранении высокого уровня спроса на съемное жилье. В свою очередь, активность будут стимулировать арендаторы, ранее отложившие переезд.

В июле уже началось сезонное оживление на рынке — по сравнению с июнем 2025 года спрос в целом по стране вырос на 10%. В Челябинске интерес к квартирам вырос на 12%. Отдельно в городе спрос вырос на однокомнатные (+14%), двухкомнатные (+16%), трехкомнатные квартиры (+10%) и студии (+6%).

ИА «Первое областное» сообщало, что перед новым учебным годом в Челябинске вырос спрос студентов на большие трехкомнатные квартиры. Как правило, их арендуют сразу по три-четыре студента.