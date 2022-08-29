В Челябинске «индекс букета» к 1 сентября вырос на 13%

Покупка цветов учителю обойдется в среднем в 1036 рублей

Цветочные магазины Челябинска к 1 сентября обновили ассортимент. Для них начало учебного года — традиционно высокий сезон продаж. ИА «Первое областное» выяснило, во сколько обойдется покупка цветов классному руководителю и какие букеты в этом году в тренде.

Цветы подорожали

Прилавки цветочных бутиков в Челябинске в этом году удивляют своим ассортиментом — от классических роз до космического дельфиниума. Специально к 1 сентября завезли в магазины подсолнухи, осенние ягоды, дубовые листья величиной с ладонь, фрезии, которые чаще всего используются в качестве дополнения к праздничному букету.

По словам флористов, цена на цветы зависит от страны происхождения, длины стебля, величины бутона и свежести среза. Средняя стоимость розы 45 см составляет 180 рублей за штуку, герберы продают по 190 рублей, хризантемы — по 170 рублей, гвоздики — по 65 рублей.





По данным IT-компании «Эвотор», которая проанализировала данные смарт-чеков цветочных магазинов, в этом году «индекс букета» вырос в Челябинской области на 13% (+118 рублей) к уровню прошлого года. Средняя стоимость букета составила в регионе 1036 рублей.



«Средний чек на букеты уменьшился в этом году, но при этом число продаж не сократилось. Наверное, это продиктовано желанием немного сэкономить на покупке цветов, выбрать более бюджетный вариант. Если в марте-апреле 2022 года наблюдался резкий скачок цен на импортные цветы — роза стоила более 200 рублей в рознице, то летом, наоборот, фиксируется „откат“ стоимости к значениям января — начала февраля этого года», — говорит владелица сети цветочных магазинов «Цветопторг» Вера Соколова.

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По ее словам, удорожание зарубежных цветов в первой половине года было вызвано сменой курсов валют и усложнением логистики, в частности, трудностями с доставкой цветов авиасообщением. Сегодня ситуация на цветочном рынке выровнялась — поставки эквадорских роз и разного вида экзотики идут в основном через Турцию и Казахстан в Челябинскую области. Ослабший доллар позволил оптовикам закупать цветы по более выгодным ценам, что сделало стоимость цветов более комфортной для покупателя.

«Начало сентября — высокий сезон продаж для цветочной розницы, поэтому цены немного пошли вверх, но на короткий период времени. Дефицит импортного цветка позволил отечественным производителям увеличить объемы производства роз, хризантем и др. В этом году мы также расширили собственные производственные площади, высадили большее количество цветов в теплицах. Местный цветок продается не хуже импортного, хотя и вырос не на экваторе, а под искусственным солнцем. По основным характеристикам он не уступает зарубежному, поскольку есть очень хорошие сорта отечественной селекции»,— уточнила Вера Соколова.

Российские цветы сегодня поставляют в регион из Краснодарского края, Удмуртии, Мордовии, Московской, Калужской и Свердловской областей, пояснила эксперт. Их стоимость, как правило, на 10% ниже импортных аналогов.

Больше креатива

Для удобства покупателей «школьные» букеты в некоторых компаниях поделили на мини, миди и макси. Стоимость охапки цветов до 35 см начинается от 750 рублей, до 45 см — от 1500 рублей, ну а большие пышные букеты стоят больше 3500 рублей.

Работа флориста, как правило, включена в конечную стоимость букета. Но бывают и исключения: стоимость авторских букетов стартует от 6 тыс. рублей, то есть второго такого букета вы точно не встретите на школьной линейке. Если букет будет собран известным флористом Челябинска, то ценник стартует от 11 тыс. рублей.





«В букетах к 1 сентября большое значение имеет цветовая гамма. В тренде этого года — всевозможные оранжевые оттенки с яркими красными акцентами, в качестве украшения флорист может добавить сухоцветы, ягоды, дубовые листья», — пояснила Вера Соколова.

Сегодня модно разместить букет в плетеную корзинку, которая пришла на смену шляпной коробке, популярной в 2020—2021 годах. Хотя, по словам флористов, креативу нет предела, поэтому основание для букета может быть выполнено из любых материалов. Большинство букетов к 1 сентября упаковывается в красивый кулек из атласной или матовой бумаги.





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В мужских букетах кто-то использует гофрокартон, стальные аксессуары, деревянные украшения, чтобы подчеркнуть брутальность.

«Для учеников школ важна форма букета, поскольку ребенку должно быть удобно его держать во время линейки. По цветовой гамме предпочтение отдается пастельным спокойным тонам, но с интересным акцентом в букете — это может быть экзотический цветок или просто яркий фрагмент, приковывающий внимание к себе. Наши флористы первым делом всегда интересуются, кому предназначается букет, потому что при его оформлении важно учитывать возраст, стиль жизни, характер человека»,— говорит руководитель сети цветочных магазинов «ФлористЭль» в Челябинске Лиляна Холина.

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В тренде по-прежнему — охапки садовых и луговых цветов, в 2022 году мода на такие букеты только укрепилась в связи с трудностями поставки из-за рубежа цветочной экзотики, знают в студии Amsterdam в Челябинске.

«Популярны садовые цветы, но в новом прочтении. Если это георгины, то нетрадиционных оттенков — бронзовых или слегка розоватых для женщин, насыщенно винных и бордовых тонов — для мужчин. В тренде — фермерские позиции, поскольку сегодня многие представители российского цветочного бизнеса активно осваивают производство — сами выращивают цветы на продажу»,

— пояснила основатель цветочной студии Amsterdam Полина Симбирякова.

Для мужчин-педагогов флористы собирают букеты, как правило, из ирисов глубокого и насыщенного синего цвета, темно-зеленых хризантем в компании с сухоцветами. В тренде этого года — оригинальные букеты из орехов и сухофруктов. Стоимость их стартует от 1000 рублей.

«Цветы педагогам сейчас покупают меньше, потому что, как правило, учителя их составляют все вместе в коридоре школы при входе, мало кто уносит с собой в кабинет. Другое дело — вкусные и полезные „продуктовые“ букеты. К примеру, в ореховом букете есть грецкие орехи, макадамии, арахис и миндаль. Он не испортится на жаре, красиво оформлен. Мужчине-педагогу в самый раз», — считает представитель ООО «Лавка Апрель» Наталья Анохина.



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В Челябинске также можно найти вкусные букеты из свежих фруктов, ягод, овощей, оригинально упакованного чая и кофе, дорогих специй и многое другое.