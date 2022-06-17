В Челябинске дольщики проблемного ЖК «Рябина парк» получат компенсации

Фонд развития территорий направит на эти цели 134 млн рублей

Наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о выплате денежных компенсаций дольщикам проблемного дома в жилом комплексе «Рябина парк». Его возведением занимался в Челябинске специализированный застройщик «10-й дом». Информация размещена на официальном сайте фонда.

В соответствии с заключенным соглашением на выплаты будут направлены средства фонда в размере 134 млн рублей. Возмещение получат 42 человека. Напомним, недострой под красивым названием «Рябина парк» расположен в Курчатовском районе по адресу ул. Маршала Чуйкова, д. № 5.

Всего наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о выплате компенсации дольщикам 12 проблемных домов в пяти регионах России. Общая сумма выплат превысит 2 млрд рублей.

«Рассмотрели еще 12 домов в пяти регионах. Людям, которые купили в них квартиры, выплатим компенсации. Свои деньги смогут получить 612 человек», — сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Дома, по которым приняты решения о выплатах, находятся в Челябинской, Московской областях, Красноярском и Пермском краях, Республике Башкортостан.