В Челябинске доходность вложений в недвижимость составила почти 20%

Покупка квартир в России — один из популярных способов долгосрочного сбережения

В Челябинске среднегодовая реальная доходность инвестиций в квартиры с учетом их сдачи в аренду за последние три года составила 19,4%. Без учета сдачи в аренду — 13,8%. С таким показателем столица Южного Урала вошла в тройку городов-лидеров по доходности инвестиций в недвижимость, передает издание «РИА Новости».

Эксперты отмечают, что инвестиции в квартиры в России — популярный способ долгосрочного сбережения. Зачастую покупка недвижимости позволяет не только сохранить деньги, но и заработать их благодаря сдаче квартиры в аренду или ее перепродаже.

«Доходность считалась в среднем за три года — с 2022-го по 2024-й — от прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц. Учитывалась и потребительская инфляция»,— уточнили исследователи.

Для расчетов брали типовую квартиру площадью 35 квадратных метров.