В Челябинске больше половины жителей оценивают внешний вид по одежде

Средние траты на гардероб составляют 18 500 рублей в месяц

В Челябинске больше половины жителей оценивают внешний вид собеседника по его одежде и аксессуарам. При этом средние траты на формирование собственного гардероба составляют 18 500 рублей в месяц, выяснили аналитики «Авито».

«О том, как важен гармоничный образ, говорят данные опроса: больше половины жителей Челябинска судит о человеке по его внешнему виду, причем такие выводы чаще склонны делать женщины, чем мужчины (49% против 41%). При этом, отвечая на вопрос об иконе стиля, челябинцы часто упоминали своих знакомых и друзей», — говорится в исследовании.

Большинство жителей Челябинска при выборе повседневной одежды опираются на ее удобство — так ответили 78% опрошенных. Больше половины (55%) обращает внимание на соотношение цены и качества вещи. Для 52% челябинцев важно, чтобы одежда подходила по фасону. Этот пункт женщины отмечали почти в два раза чаще, чем мужчины (60% против 34%). Цвет вещей важен 46% опрошенных.

Мода и фешен-инфлюэнсеры заботят жителей Челябинска меньше. Так, на то, соответствует ли одежда трендам, обращает внимание 22%. Советуют ли ее модные эксперты, волнует 2% опрошенных, а носят ли такое блогеры и знаменитости, заботит тоже лишь 2% респондентов. Помимо прочего, некоторым респондентам при выборе одежды важен известный бренд ее производителя.

Большая часть опрошенных (30%) готовы ежемесячно тратить на одежду и аксессуары от 5 до 10 тысяч рублей, 19% — до 5 тысяч рублей. Больше 10 тысяч рублей не против тратить 12% респондентов. В среднем на одежду жители Челябинска готовы тратить 18 500 рублей в месяц.

Наибольшая доля опрошенных (32%) не придерживаются конкретного стиля. Они отмечают, что одеваются по настроению. 31% челябинцев относят свой стиль к кежуал — предпочитают носить джинсы, джемперы и повседневные рубашки.