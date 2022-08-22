В Челябинске 80 лет назад состоялся пуск конвейера танков Т‑34

Дизельные двигатели на ЧТЗ производят и сегодня

В цехах Челябинского Кировского завода (сейчас Челябинский тракторный завод) 22 августа 1942 года начал работу конвейер по выпуску легендарных Т-34, самых массовых танков периода Великой Отечественной войны. Благодаря самоотверженности тружеников ЧКЗ первую машину удалось собрать в рекордно короткие сроки — всего за 33 дня.

В начале июля 1942 года Челябинский Кировский завод, кузница тяжелых танков в период Великой Отечественной войны, получает задание: в месячный срок параллельно с выпуском тяжелых КВ, освоить производство средних танков Т-34. Нарком танковой промышленности Исаак Зальцман, собрав руководство завода, сообщил о новом задании партии и правительства.

«История не знает таких примеров, чтобы в течение одного месяца весь завод перестроили на новую машину. Считается, что это технически невозможно. В ЦК партии мне так и сказали: «Да, технически невозможно. Но Родине это нужно, и кировцы должны это сделать», — заявил в 1942 году Исаак Зальцман.

На месте главного конвейера сборки тракторов в кратчайшие сроки был организован цех сборки средних танков. 20 июля были выполнены чертежи Т-34, а уже через 33 дня был собран первый танк. Конвейер средних танков ритмично заработал 22 августа 1942 года.





В том же месяце Челябинский Кировский завод в кооперации с заводом № 200 («Станкомаш»), заводом электромашин (НПО «Электромашина») и другими предприятиями отправили на фронт первые 30 танков Т-34. С августа по декабрь завод изготовил уже более тысячи машин.

В марте 1944 года последняя «тридцатьчетверка» сошла с конвейера ЧКЗ. К тому времени конструкторы и коллектив завода сумели в короткий срок подготовить новый тяжелый танк ИС и самоходные установки на его базе. Это оружие было крайне необходимым в борьбе с новыми танками противника, поэтому все усилия Танкограда концентрируются на выпуске тяжелой бронетанковой техники.

Всего за годы войны челябинским заводом было собрано 5094 танка Т-34-76. Однако этим вклад танкоградцев в выпуск «тридцатьчетверок» не ограничивается: завод оснастил своими танковыми двигателями машины, которые выпускались на других предприятиях СССР (в годы войны Т-34 собирали на семи предприятиях страны, в первую очередь на Уральском танковом заводе в Нижнем Тагиле).

«Простая математика: ЧКЗ выпустил за годы войны 18 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок и 48,5 тысячи танковых дизелей, то есть 30 тысяч двигателей были отправлены другим заводам для оснащения их техники челябинскими „железными сердцами“. Мало кто из челябинцев знает, что двигатели наш завод продолжает выпускать и сегодня», — отмечает начальник моторного производства ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Олег Терентьев.

В настоящее время ООО «ЧТЗ-Уралтрак» является основным заводом-изготовителем дизельных двигателей мощностью до 1500 лошадиных сил для российской бронетанковой техники — танков Т-72, Т-90 «Прорыв», БМПТ «Терминатор», артиллерийских самоходных установок «Акация». Также «Мста-С», «Коалиция-СВ», пушка «Малка» оснащаются челябинскими дизельными двигателями, обеспечивая их маневренность и высокие скоростные характеристики.