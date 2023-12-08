В Челябинске 15 компаний уличили в картельном сговоре на 333 млн рублей

Антимонопольщики возбудили дело, рассмотрение состоится в январе

Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении участников закупок по капремонту в 2020—2023 годах. В действиях 15 хозяйствующих субъектов* установлены признаки картеля, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что сообщение о возможных нарушениях антимонопольного законодательства на закупках, проводимых регоператором капремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области, поступило в прокуратуру. По поручению последней антимонопольщики провели выездные проверочные мероприятия и установили, что компании принимали совместное участие в 36 торгах на сумму 333 млн рублей.

«При этом участники закупок не конкурировали друг с другом, в результате чего контракт заключался по цене, приближенной к начальной максимальной. В дальнейшем победитель закупки заключал со своим конкурентом договор субподряда на выполнение работ по капремонту», — говорится в сообщении.

Рассмотрение дела намечено на январь 2024 года.

*ООО «Южуралэнергосталь», ООО СК «Авангард-плюс», ООО ПКФ «СтройСити плюс», ООО «УНИВЕРСАЛ», ООО «СТРОЙЛИДЕР», ООО СК «Лига», ООО «РСУ», ООО «Жилищный Сервис», ООО «ПК УРАЛПРОЕКТ», ООО «СК УРАЛПРОЕКТ», ООО ТД «Промснабжение», АО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ», ООО «ТЕМА», ООО «Стройконтинент», ООО «Строй Ресурс».