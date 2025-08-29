В Челябинск зашел новый сервис каршеринга

Более 200 авто выехали на улицы города

В столице Южного Урала начал работу крупный федеральный каршеринг «Яндекс Драйв». На улицы города вышли более 200 автомобилей Haval Jolion, которые можно арендовать через мобильное приложение сервиса. Челябинск стал девятым городом в сети, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе компании.

Для коротких поездок челябинцы смогут воспользоваться минутным тарифом, для более длительных горожанам предлагают арендовать машину на несколько часов или дней.

У сервиса достаточно обширная зона покрытия: каршеринг будет работать не только в Челябинске, но и в Миассе, Копейске, Озерске и соседнем городе Щучье Курганской области.

Технологическая платформа сервиса включает систему мониторинга стиля вождения. С помощью телематики и датчиков система отслеживает резкие торможения, агрессивные перестроения и превышение скорости, формируя индивидуальный рейтинг каждого водителя. По данным компании, более 90% пользователей в других городах водят аккуратно.