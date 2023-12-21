В бюджете Челябинской области 2023 года учли федеральный транш в размере 1 млрд рублей

Средства направят на создание новых мест в детсадах, детские выплаты и глэмпинги

Сегодня, 21 декабря, на заседании Законодательного собрания Челябинской области депутаты учли в бюджете 2023 года средства федерального транша в размере 1 миллиарда 40,6 миллиона рублей. Поступившие средства помогут увеличить объем соцподдержки южноуральцев по нескольким направлениям, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Как сообщил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, из поступивших средств 706,4 миллиона рублей направят на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся.

«Также на создание, развитие и оснащение региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом предусмотрено 57,6 миллиона рублей, на ежемесячные выплаты в связи с рождением третьего и последующих детей до достижения ребенком трехлетнего возраста — 26,4 миллиона рублей. На оснащение медорганизаций в селах и отдаленных территориях оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациентов с этим заболеванием — 14,1 миллиона рублей», — уточнил Андрей Пшеницын.

На возмещение расходов на проживание и питание людей, прибывших из зоны проведения СВО, направят 10 миллионов рублей, на возведение модульных туристических объектов — 8,1 миллиона рублей.

Одновременно по решениям, принятым на федеральном уровне, предусматривается уточнение федеральных трансфертов на сумму 1 миллиард 318,8 миллиона рублей.

С учетом принятых изменений доходы и расходы областного бюджета на 2023 год составят 246 миллиардов 16,9 миллиона рублей и 301 миллиард 761,7 миллиона рублей соответственно.