В бюджет Челябинской области добавили 7,5 млрд рублей

Деньги направят на проекты в городах и районах, ремонт дорог и соцподдержку

Бюджет Челябинской области увеличился на 7,5 млрд рублей за счет остатков средств с прошлого года. Средства направят на помощь муниципалитетам, ремонт дорог, соцподдержку граждан и плановое погашение части регионального госдолга, сообщили в пресс-службе областного Минфина. Корректировку главного финансового документа области одобрили депутаты Заксобрания.

Как сообщил глава регионального Минфина Андрей Пшеницын, в бюджет включены дополнительные остатки собственных средств в сумме 7 млрд 563,5 млн рублей, сложившиеся на 1 января 2023 года и ранее не учтенные в законе о бюджете.

«Не все остатки бюджетных средств, сформированные по итогам прошлого года, были учтены в бюджете текущем. По факту их оказалось больше, чем мы рассчитывали, а значит, эти деньги вносятся в бюджет с соответствующим увеличением расходов», — пояснил министр финансов.

Существенные суммы выделены на решение первоочередных и социально значимых вопросов местного значения (1 млрд 840 млн рублей), на финансирование дорожной деятельности (1 млрд 631 млн рублей) и предоставление дополнительной соцподдержки отдельным категориям граждан в связи с проведением СВО (1 млрд 8 млн рублей).

За счет остатков предусмотрят дополнительное финансирование образовательного процесса и предоставление социальной поддержки в регионе (671,4 млн рублей). Также будут профинансированы мероприятия в рамках строительства межуниверситетского кампуса (300 млн рублей) и соцподдержка людей, вынужденно покинувших свои дома в зоне проведения СВО (34,9 млн рублей).

«Кроме того, за счет включения дополнительных остатков предусматривается замена источника погашения государственного долга в 2023 году с рыночных заимствований на остатки собственных средств в сумме 2 млрд 81 млн рублей», — добавил министр финансов.

С федерального уровня в область пришло 139,5 млн рублей, из которых почти 90 млн рублей предусмотрено на реализацию общественных инициатив по развитию туристической инфраструктуры и 50 млн рублей — на популяризацию и повышение доступности туризма для детей школьного возраста. Эти деньги также включили в бюджет текущего года.