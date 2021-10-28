В бюджет Челябинской области добавили 4 млрд рублей

Большую часть средств направят на решение социальных проблем и строительство детских садов

Бюджет Челябинской области на 2021 год увеличили на 4 млрд рублей. Большая часть средств — 3,2 млрд рублей — собственные доходы, остальное — федеральные деньги. Решение одобрили депутаты Законодательного собрания.

Основную долю дополнительных собственных средств региона — 1,8 млрд рублей — направят на решение социальных проблем на местах, еще 725,5 млн рублей — на развитие сети дошкольных образовательных организаций. 697,7 млн рублей — на финансирование бесплатного образования.

Дополнительную федеральную помощь направят на финансирование дорожной деятельности (480 млн рублей), строительство объектов социальной инфраструктуры (273,8 млн рублей), создание модельных муниципальных библиотек (25 млн рублей) и другие приоритетные для развития региона расходы.

В итоге параметры областного бюджета на 2021 год по доходам и расходам составят 225,8 млрд рублей. Бюджет остается бездефицитным.