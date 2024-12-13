В Бредах мастерская по пошиву тентов масштабировалась с помощью господдержки

На изделия предпринимателей высокий спрос

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Наталья и Александр Осиповы начали свое дело по пошиву тентов и перетяжке мебели. Спрос вырос, и для выполнения всех заказов потребовались дополнительные материалы. Приобрести их удалось с помощью центра «Мой бизнес»: предприниматели оформили микрозаем на сумму 300 тысяч рублей. Поддержка реализуется при содействии регионального Минэкономразвития.

Семейный бизнес Натальи и Александра начался с пошива фермерских пологов для своего подсобного хозяйства. Изделия оценили коллеги по цеху, и предприниматели начали брать первые заказы. Со временем в ассортименте мастерской появились авточехлы, палатки, брезентовые тенты для грузовиков, а также услуга по перетяжке мебели. Спрос значительно вырос, поэтому потребовались дополнительные материалы. Чтобы их закупить, супруги оформили микрозаем в центре «Мой бизнес».

«Мы взяли 300 тысяч рублей по льготной ставке. На эти деньги закупили новые ткани, это позволило изготовить все заказы в срок. Благодаря займу мы смогли расширить ассортимент и масштабироваться»,— говорит Наталья.

Сейчас предприниматели принимают заказы как от частных клиентов, так и от организаций. В планах увеличивать объемы выпускаемых изделий и развивать другие направления.

«Нам хочется претворять в жизнь новые идеи. Для этого необходимо увеличить штат сотрудников и производственных площадей, обновить оборудование. Работа масштабная, и постепенно мы движемся к этому»,— рассказала Наталья.

Предприниматели и самозанятые Челябинской области могут получить займы и микрозаймы на льготных условиях. Поддержку оказывает центр «Мой бизнес»: сейчас доступно 15 программ финансирования на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств. Максимальная ставка — 10,5% годовых, а срок до 36 месяцев.

«Мы помогаем предпринимателям находить оптимальные решения для роста. Например, льготные займы позволяют сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на кредитной нагрузке. В условиях сегодняшней конкуренции это становится очень актуально»,— отметила коммерческий директор центра «Мой бизнес» Ирина Сипкова.

Кроме финансовой помощи, центр «Мой бизнес» предлагает предпринимателям и самозанятым консультации, обучающие мероприятия, бесплатные услуги для развития бизнеса.

Узнать подробнее о всех доступных мерах поддержки и задать вопросы можно по телефону 8-800-350-24-74 или на бесплатной консультации в центрах «Мой бизнес» по адресам:

— Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, (2 этаж),

— Магнитогорск, пр. Ленина, 70 (3 этаж),

— Златоуст, пр-кт им. Ю. А. Гагарина, 3 мкр, 43 (3 этаж),

— Кыштым, ул. Калинина, 201 (3 этаж),

— Южноуральск, ул. Космонавтов, 13,

— Миасс, ул. Романенко, 50 (1 этаж),

— Карталы, ул. Пушкина, 15/4,

— Сатка, ул. Ленина, 1,

— Верхний Уфалей, ул. Ленина, 129.

Работа центра «Мой бизнес» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ.

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Рекламодатель — Фонд развития предпринимательства Челябинской области — Центр «Мой Бизнес».