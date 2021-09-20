В Ашинском районе проверят расходование бюджетных средств

В феврале на главу одного из поселений завели уголовное дело

Контрольно-счетная палата Челябинской области приступила к проверке расходования бюджетных средств в Ашинском муниципальном районе. Ревизоры оценят расходы на реализацию нацпроектов, на противоэпидемические мероприятия, на социальную поддержку. Также будет изучено, как в районе распоряжаются муниципальным имуществом и организуют госзакупки. Мероприятие — плановое, сообщает пресс-служба региональной КСП.



В феврале этого года следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего и. о. главы Кропачевского городского поселения. В основу легли материалы проверки КСП. Выяснилось, что действия чиновницы привели к ущербу для бюджета в сумме 2,7 млн рублей. Речь идет о деньгах, которые были выделены на строительство объектов водоочистки и обеззараживания воды по программе «Чистая вода».



Ранее бывшего главу Кропачево обвиняли в присвоении вверенного имущества, мошенничестве в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, за подлог осудили и. о. главы Кропачево.

