Контрольно-счетная палата Челябинской области приступила к проверке расходования бюджетных средств в Ашинском муниципальном районе. Ревизоры оценят расходы на реализацию нацпроектов, на противоэпидемические мероприятия, на социальную поддержку. Также будет изучено, как в районе распоряжаются муниципальным имуществом и организуют госзакупки. Мероприятие — плановое, сообщает пресс-служба региональной КСП.
В феврале этого года следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего и. о. главы Кропачевского городского поселения. В основу легли материалы проверки КСП. Выяснилось, что действия чиновницы привели к ущербу для бюджета в сумме 2,7 млн рублей. Речь идет о деньгах, которые были выделены на строительство объектов водоочистки и обеззараживания воды по программе «Чистая вода».
Ранее бывшего главу Кропачево обвиняли в присвоении вверенного имущества, мошенничестве в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, за подлог осудили и. о. главы Кропачево.
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