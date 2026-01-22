В 2026 году челябинцы планируют накопить в среднем 329 тысяч рублей

Горожане формируют «финансовую подушку»

В среднем 329 тысяч рублей планируют накопить в течение 2026 года жители Челябинска. Такими данными с ИА «Первое областное» поделились аналитики «Авито Подработки».

Большинство опрошенных челябинцев (62%) намерены увеличить сумму накоплений по сравнению с 2025 годом. Лишь 17% респондентов ожидают сокращения сберегательной активности, а 21% не планируют менять свой финансовый подход.

Основной целью для накоплений у 43% жителей города остается создание «финансовой подушки». Также в топе целей — ремонт или обустройство жилья (27%), расходы на здоровье (23%), путешествия и отдых (22%), а также покупка недвижимости или автомобиля (15% и 14% соответственно).

Главным инструментом для сбережений у челябинцев по-прежнему является накопительный счет в банке — его используют 42% респондентов. Также популярны наличные сбережения (34%) и банковские вклады (32%). При этом каждый шестой (17%) использует кешбэк как дополнительный источник накоплений, а 9% инвестируют в ценные бумаги.

Что касается ежемесячных сумм, то чаще всего челябинцы готовы откладывать до 5 000 рублей (33% опрошенных). Средняя же планируемая ежемесячная сумма накоплений в городе составляет 15 730 рублей. Для сравнения, в Москве этот показатель достигает 21 638 рублей, а в Санкт-Петербурге — 17 639 рублей.