В 2024 году в России увеличится финансирование по ряду пособий и соцвыплат

Индексация затронет МРОТ, пенсии, материнский капитал

С 1 января 2024 года вступят в силу поправки в российское законодательство, которые изменят размер ряда социальных пособий, пенсий и материнского капитала. Об этом сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

«С начала 2024 года повысятся выплаты неработающим пенсионерам на 7,5%, проиндексируется минимальный размер оплаты труда до 19,2 тысячи рублей (+18,5%), появятся пособия для родителей детей-инвалидов, работающих на удаленке или неполный рабочий день в связи постоянным уходом за ребенком, в размере 10 тысяч рублей», — рассказали в КСП региона.

Кроме того, с 1 февраля сумма выплат по материнскому капиталу увеличится на 7,5% на всех детей. С 1 июля банки перестанут взимать комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг пенсионерами, инвалидами, ветеранами боевых действий.

«С 1 октября проиндексируют пенсии у бывших военных, а также у лиц, имеющих приравненный к ним статус, на 4,5%», — уточнили в КСП.

Помимо этого, с 2024 года российские работодатели начнут удерживать налог на доход физических лиц из заработной платы сотрудников, исполняющих обязанности в удаленном формате и проживающих за границей. Эти правила коснутся как трудовых договоров, так и договоров гражданско-правового характера.