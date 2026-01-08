Увеличить свой доход в 2026 году планируют 69% челябинцев

В среднем горожане рассчитывают на 101 тысячу рублей

69% работающих челябинцев планируют увеличить свой доход в 2026 году. Это в ходе исследования выяснили аналитики платформ «Авито Работа» и «Авито Реклама». Средний ожидаемый горожанами ежемесячный доход — 101 тысяча рублей, сообщили эксперты ИА «Первое областное».

Исследование выявило четкую зависимость зарплатных ожиданий от возраста. Среди россиян 18–24 лет 72% намерены повысить доход. Их средний ожидаемый заработок — 125 400 рублей в месяц. В группе 25–34 лет о планах на рост заявили 71% опрошенных. Их целевой ежемесячный доход — 123 800 рублей. Респонденты 35–44 лет (69% планирующих увеличение) рассчитывают на 114 000 рублей в месяц.

«Рынок труда остается ограниченным по кадровому предложению. В этих условиях соискатели сохраняют сильные позиции, а работодатели — даже на фоне замедления роста зарплат в ряде сегментов — продолжают конкурировать за квалифицированных специалистов. Это создает для профессионалов дополнительные возможности для карьерных маневров и обсуждения более комфортных условий труда»,— отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

При этом 17% россиян намерены сохранить текущий уровень дохода. Чаще об этом говорили люди старше 65 лет (30%) и респонденты 55–64 лет (23%). Самые высокие зарплатные ожидания продемонстрировали топ‑менеджеры (166 700 рублей в месяц), сотрудники салонов красоты (144 тысяч) и специалисты маркетинга и PR (137 200). Далее идут IT‑специалисты (134 600 рублей в месяц), мастера персональных услуг (132 700), операторы спецтехники и транспортники (126 300), дизайнеры и проектировщики (123 600).

Челябинцы активно ищут новые карьерные возможности, используя разные источники информации. 45% опираются на рекомендации друзей, знакомых и коллег. 41% изучают сайты с объявлениями и маркетплейсы, а 26% обращают внимание на рекламу в поисковых системах. 12% смотрят на рекламу в мессенджерах и на ТВ, 9% — в социальных сетях. 7% слушают объявления на радио. Еще 3% обращают внимание на наружную рекламу.