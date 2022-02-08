Усть-Катавский вагоностроительный завод произведет 50 трамваев для Таганрога

Еще 40 трамваев группа «Синара» закупит для другого заказчика

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») и ООО «Торговый дом СТМ» (входит в группу «Синара») заключили соглашение о поставке 90 трамваев в 2022—2023 годах. Согласно договору, предприятие поставит 50 односекционных трамваев со 100% низким уровнем пола в Таганрог (Ростовская область). Вагоны будут изготовлены в этом году. Еще 40 аналогичных трамваев завод выпустит в 2023 году. Заказчик на них уже определяется. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«На текущий момент производственный план предприятия на 2022—2023 годы полностью сформирован. Для нас очень важно развитие партнерских отношений с группой „Синара“. Наше сотрудничество дает синергетический эффект от совместно накопленного объема производственных компетенций и позволяет добиться значительного увеличения мощностей УКВЗ», — отметил генеральный директор Усть-Катавского завода Роман Новиков.

Трамваи производства УКВЗ эксплуатируются в Краснодаре, Таганроге, Челябинске, Магнитогорске, Новокузнецке и других городах Российской Федерации и стран СНГ. В этом году предприятие поставит девять вагонов в Магнитогорск по контракту с администрацией города. Для наращивания объема выпуска продукции УКВЗ в 2022 году построит новый сборочный цех. Там будут работать 240 человек. Производить планируется до 220 вагонов в год.

Добавим, что в 2021 году «Торговый дом СТМ» поставил в Челябинск 30 полунизкопольных трамваев. Заказ компания делала на УКВЗ. На обновление трамвайного парка из бюджета Челябинской области направляли 1 млрд рублей. Модернизация продолжится и в этом году. Миндортранс региона уже ищет поставщика 30 низкопольных трамваев. На закупку готовы направить 1,8 млрд рублей.