Ущерб от лесных пожаров в Челябинской области превысил 1 миллиард рублей

Сумма в четыре раза больше, чем в 2020 году

В 2021 году на территории Челябинской области произошло 1086 лесных пожаров. Это почти в два раза больше, чем в 2020-м. При этом площадь возгораний выросла в пять раз — до 41,4 тысяч га. Ущерб оценивается в 1,053 млрд рублей. В 2020 году сумма была меньше в четыре раза — 278 млн рублей. Об итогах пожароопасного сезона на заседании комитета по аграрной политике в ЗСО доложил первый заместитель начальника Главного управления лесами области Валерий Нигматуллин.





По словам Валерия Нигматуллина, пик количества пожаров пришелся на август. Тогда случилось 295 возгораний. Основной причиной (в 65% случаев) становилось неосторожное обращение людей с огнем. В 21% случаев леса загорались из-за перехода огня с соседних территорий. В прошлые годы владельцы близлежащих участков были виноваты в 50—60% случаев. С этого года начал действовать закон о персональной административной ответственности собственника земли за лесные пожары.

«Это показывает, что возложение ответственности на людей значительно влияет на ситуацию с распространением пожаров», — отметил Валерий Нигматуллин.

Пожароопасный сезон в этом году был объявлен 10 апреля. Он до сих пор не завершился. Противопожарный режим летом действовал на территории 20 муниципалитетов, в Карталинском и Нагайбакском районах вводили режимы чрезвычайных ситуаций. По данным Главного управления лесами региона, постановление об отмене пожароопасного сезона на территории региона сейчас находится на согласовании и будет подписано в ближайшие дни.