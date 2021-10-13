Уровень вакцинации от COVID‑19 на южноуральских производствах растет

Промышленники вводят дополнительные стимулы в рамках прививочной кампании

Производственные предприятия Челябинской области развернули на промышленных площадках активную прививочную кампанию: на заводах внедряют дополнительные стимулы для того, чтобы вакцинировать большую часть сотрудников и создать в цехах безопасную территорию от COVID-19. Это необходимо для бесперебойной работы предприятий.

В числе лидеров — предприятия оборонно-промышленного комплекса, где сроки изготовления продукции утверждены на годы вперед и их изменение недопустимо.

«Мы работаем по гособоронзаказу, поэтому важно, чтобы все специалисты находились на своих рабочих местах. Достаточно было провести разъяснительную работу с коллективом численностью свыше 370 человек о необходимости вакцинации, чтобы большинство пошли и поставили прививку: люди трудятся у нас высокообразованные, есть возрастная категория. Мы положительно приняли предложение губернатора о предоставлении выходного дня, одними из первых в регионе издали указ по предприятию: выходной день гарантирован нашим сотрудникам с сохранением заработной платы», — говорит и. о. директора АО «НИИИТ-РК имени Александра Брейгина» Дмитрий Брейгин.

Для комфорта сотрудников и экономии их времени медпункты разворачивали прямо на промышленных площадках челябинских предприятий.

«Мы обратились в близлежащую поликлинику с просьбой провести выездную вакцинацию сотрудников, сразу же на предприятие приехали медики, которые поставили прививки от COVID-19 сотрудникам. В штате сегодня насчитывается свыше 140 человек, более 75% вакцинированы. Если в семье сотрудника заболевает родственник, мы переводим его на самоизоляцию в режим удаленной работы с сохранением заработной платы. После сдачи за счет предприятия теста ПЦР и его отрицательного статуса сотрудник возвращается в коллектив», — рассказал директор предприятия по производству изделий вентиляционных систем «Томир» Дмитрий Клеутин.

Уровень вакцинации на промышленных предприятиях Росатома растет: на ФГУП «Приборостроительный завод» вакцинировано более 75,5% сотрудников, ФГУП «ПО «Маяк» — 76,7%, ФГУП «Российский федеральный ядерный центр им. Е. И. Забабахина» — 87,6%.

В пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината сообщили, что на предприятиях Группы компаний ПАО «ММК», работающих на территории Магнитогорска, по состоянию на 12 октября в плановом режиме и на добровольной основе вакцинировано 76,4% сотрудников (35 тысяч 202 человека). Непосредственно в ПАО «ММК» соответствующие параметры составляют 78,4% (13 тысяч 217 человек). В ОАО «ММК-МЕТИЗ» — 80,3% (2892 человека).

«Вопрос вакцинации находится на ежедневном контроле руководства компании и ее дочерних обществ. Информация с вескими аргументами в пользу необходимости вакцинирования ежесуточно публикуется в корпоративных СМИ — внутренний портал, электронный информационный бюллетень, информационные телеэкраны в цехах и подразделениях», — сообщил представитель Группы компаний ПАО «ММК» Кирилл Голубков.

По его словам, вакцина регулярно поступает в два десятка здравпунктов как на самом комбинате, так и в городских поликлиниках. На вакцинацию можно записаться через корпоративное мобильное приложение «Мой ММК», выбрав удобное место и время, и сделать прививку не только себе, но и ближайшим родственникам. После прохождения каждого этапа вакцинации все работники Группы ПАО «ММК» имеют право воспользоваться днем отдыха с сохранением заработной платы.

Информационный запрос направлен на Челябинский цинковый завод, Челябинский кузнечно-прессовый завод. На момент публикации материала ответы от этих предприятий не получены.