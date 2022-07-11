Уровень безработицы в Челябинской области снизился в полтора раза

В регионе без работы остаются 16,7 тыс. человек

Уровень безработицы в Челябинской области в июне был 0,9%. Это в полтора раза меньше, чем в июне прошлого года. По сравнению с пандемийным 2020-м это в 4 раза меньше. В регионе в качестве безработных зарегистрировано 16,7 тыс. человек. При этом свободных вакансий в регионе — почти 43 тыс., сообщает Контрольно-счетная палата региона.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в Челябинской области в июне расширили перечень граждан, при найме или сохранении занятости которых работодатели могут получить субсидии, сообщили сегодня, 14 июня, в правительстве Челябинской области.

Размер субсидии соответствует МРОТ, увеличенному на сумму страховых взносов во внебюджетные фонды, на районный коэффициент и на количество трудоустроенных граждан сроком до 3 месяцев. Получить поддержку могут предприятия, которые оформят на временные работы своих сотрудников, находящихся под угрозой увольнения из-за сокращения рабочих мест, временной приостановки работ, вынужденного простоя и других причин.