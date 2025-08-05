Уровень безработицы на Южном Урале снизился в II квартале 2025 года

Показатели региона ниже средних по стране

В Челябинской области во втором квартале 2025 года снизился уровень безработицы. Сейчас он находится на отметке в 1,6%, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе Челябинскстата.



По данным ведомства, в период с апреля по июнь 2025 года численность рабочей силы в регионе составила 54,5% от общего количества жителей, это почти 1,85 миллиона человек.



Уровень безработицы во втором квартале составил 1,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он снизился на 0,3%. По УрФО уровень безработицы составил 1,5%, в среднем по России — 2,2%.



Самые высокие показатели безработицы на Урале в Курганской области — 2%. В остальных регионах — от 1,3% до 1,6%.