УрФО занял первое место по сумме отправленных в бюджет России налогов

Регионы округа пополнили госказну на 5,3 трлн рублей

Уральский федеральный округ занимает первое место по сумме отправляемых в федеральный бюджет налогов. В 2022 году с января по август регионы УрФО перечислили более 5,3 трлн рублей. Это 44% от налоговых и неналоговых доходов бюджета России, сообщает телеграм-канал UrFO_info.



Индекс промышленного производства показывает динамику выпуска продукции в промышленности и добывающих отраслях. В УрФО за эти восемь месяцев он составил 100,8% к аналогичному периоду прошлого года.



Положительная динамика и в области полезных ископаемых. Индекс увеличился на 102% по сравнению с январем — августом 2021 года. Выручка от продажи общественного питания выросла на 117%, а объемы строительства жилья — на 129%. В эксплуатацию ввели свыше пяти миллионов жилых квадратных метров.



Однако по некоторым направлениям замечено и снижение.



Обрабатывающая промышленность — это отрасль, которая занимается обработкой сельхозпродукции, а также нефти, газа, руды. Этот индекс снизился на 1,4% к уровню января — августа 2021 года. Также на 4,4% сократился оборот розничной торговли. По стране снижение показателя составило 4,9%.