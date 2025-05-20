Уральцы довольны своей работой

Наблюдается конкуренция за кадры между федеральными округами

68% жителей УрФО оценили свою карьеру на 8—10 баллов из 10. Об этом рассказали уральским журналистам на пресс-встрече «Авито Работы», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«73% работающих уральцев сообщили аналитикам, что за последний год уровень их дохода вырос. Тем не менее сотрудники стремятся к дальнейшему карьерному развитию. 32% жителей собираются найти подработку, 23% заинтересованы в повышении квалификации, 14% рассматривают переход в более высокооплачиваемую или престижную сферу», — сообщила региональный представитель «Авито Работы» в УрФО Елизавета Чурина.

При этом в борьбу за кадры вступили целые федеральные округа. Дефицит на рынке труда наблюдается по всей стране.

«В связи с тем что работодателям не хватает сотрудников в своем городе, регионе или даже округе, вакансии закрывать сложно, они расширяют границы найма. Готовы принимать по вахте, предлагать переезд с оплатой проживания. Многие работодатели вынуждены это делать, чтобы закрыть свои потребности. Есть достаточно много позиций, где опубликовано, что предлагается переезд», — прокомментировала руководитель по работе с ключевыми клиентами «Авито» Анна Осьмак.