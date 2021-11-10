Уральские промышленники попросили проверять QR‑коды в транспорте

С инициативой выступили предприятия в Свердловской области

Предприятия в Свердловской области предложили ввести систему проверки QR-кодов в общественном транспорте. По мнению работодателей, сотрудники, которые ездят в автобусах, троллейбусах и маршрутках, рискуют заразиться коронавирусом. Это повышает риск возникновения очагов распространения инфекции на предприятиях. Об инициативе рассказал на пресс-конференции первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.

Некоторые предприятия организуют доставку рабочих корпоративным транспортом. Однако не у всех заводов есть такая возможность.

«Многие сотрудники добираются до работы на общественном транспорте. Если на самих предприятиях выполняются эпидемические требования, вакцинация идет, то доставку людей от дома до рабочего места они контролировать не могут», — заявил Александр Породнов.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», вход в торговые комплексы с 30 октября для граждан старше 18 лет осуществляется только по QR-кодам. Сертификат о вакцинации или о том, что человек переболел коронавирусом, нужно предъявить на входе.

QR-код с 30 октября также необходим при посещении парикмахерских, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, бассейнов и других мест скопления людей. Исключение делают только для лиц младше 18 лет.

Вместе с тем QR-код с 30 октября требуется для пребывания в санаториях, пансионатах и на базах отдыха.