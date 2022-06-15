Уральская делегация принимает участие в Петербургском форуме

Его гости обсудят новые приоритеты экономики страны

Уральская делегация принимает участие в Петербургском экономическом форуме, который проходит в 25-й раз. Его гости обсудят новые приоритеты экономики страны и новые возможности для бизнеса. Страна — гость форума в этом году — Египет.

«Петербургский форум — главное экономическое и политическое событие, ориентир для регионов. Экономическая ситуация, в которой мы находимся, — это совершенно новые вызовы. Сегодня высказывается много идей по поводу трансформации нашей экономики, о том, что должны произойти серьезные изменения в приоритетах. Как раз об этом и пойдет речь на форуме. Думаю, что обсуждения на всех сессиях будут оживленными. И конечно, важно, какие заявления сделает президент России на пленарном заседании», — полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Главная тема форума в этом году — «Новый мир — новые возможности». Основная деловая программа разделена на четыре тематических направления, которые посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки, развития человеческого потенциала.

В деловых мероприятиях участвуют делегации из всех регионов России и 40 иностранных государств. Владимир Якушев выступит на двух сессиях: «Фундамент устойчивого развития: строительство и ЖКХ как основа экономического роста» и «Инфраструктурные облигации как эффективный механизм развития регионов», организуемой при поддержке ДОМ.РФ. В планах полпреда УрФО участие в подписании соглашения о сотрудничестве с Президентской библиотекой.

Для субъектов РФ традиционно большой интерес представляют итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, которые презентуют на экономическом форуме и в этом году.