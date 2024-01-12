Управляющим Челябинским отделением Сбербанка назначен Александр Конев

В регионе продолжат внедрять передовые сервисы и инновационные технологии

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Управляющим Челябинским отделением Сбербанка назначен Александр Конев. Ранее он руководил отделением банка в Ямало-Ненецком автономном округе.

Александр Конев родился в 1971 году. Окончил аэрокосмический факультет Омского государственного технического университета по специальности «Двигатели летательных аппаратов» и Высшую школу экономики по направлению «Эффективное управление компанией» (MBA), а также прошел обучение в London Business School и Imperial College London.

В Сбербанке Александр Конев работает с 2008 года. За это время он прошел путь от заместителя управляющего по корпоративному бизнесу Омского отделения Сбербанка до управляющего Ямало-Ненецким отделением, которое возглавил в 2022 году. Награжден почетной грамотой Сбербанка.

«Работая в должности руководителя отделения Сбербанка на Ямале, Александр Конев внес огромный вклад в цифровизацию бизнеса и социальной сферы этого региона. Уверен, что его знания, опыт и лидерские качества помогут успешно решать поставленные задачи на новой территории и достигать самых амбициозных целей во благо наших клиентов и партнеров»,— отмечает председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Новый управляющий Челябинским отделением Сбербанка подчеркнул, что совместно с правительством региона будут и дальше финансировать значимые инициативы, внедрять современные сервисы для развития бизнеса и повышения качества жизни южноуральцев.

«Челябинская область — один из самых экономически активных регионов страны с богатой историей, мощной промышленностью, развитым сельским хозяйством и значительным научно-техническим и кадровым потенциалом. На Южном Урале в сотрудничестве с региональным правительством и бизнес-сообществом Сбер уже реализовал целый ряд крупных инфраструктурных проектов и не планирует останавливаться на достигнутом. Мы продолжим работу по финансированию значимых для региона инициатив, внедрению передовых сервисов и инновационных технологий, которые будут способствовать развитию бизнеса и повышению качества жизни челябинцев»,— говорит управляющий Челябинским отделением Сбербанка Александр Конев.

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