Универсальные комбайны для сельского хозяйства Челябинской области

Техника, на которую можно положиться, является неотъемлемой частью уборочных работ

Российский производитель с 94-летней историей и опытом создания агромашин Ростсельмаш, отличаясь надежностью в наличии запчастей и сервисной службой с высококвалифицированными специалистами, пользуется особой популярностью среди аграриев в вопросе предоставления современных моделей для выполнения всех полевых задач. В горячую страду особенно важно иметь высококачественные зерноуборочные комбайны, чтобы избежать простоев и потери продуктивного времени.

Одна из таких надежных машин — RSM 161. Она идеально подходит для уборки средне- и высокоурожайных полей, особенно когда у агрария повышенные требованиями к качеству соломы. Эта эффективная машина способна обработать до 36 тонн зерна в час основного времени и выполнить работу на площади до 2000 га за сезон. Важно отметить, что комбайн RSM 161 может успешно работать с различными зерновыми культурами, включая колосовые, бобовые, масличные, крупяные и пропашные, — за эту свою универсальность он особенно пользуется спросом среди профессионалов.

Глава ООО «Хлебинка» Верхнеуральского района Челябинской области Виктор Фомин давно выбрал для себя помощника в хозяйство, отмечая преимущества техники и с удовольствием делясь положительным опытом ее работы на полях.

«В нашем хозяйстве комбайн RSM 161 отработал уже два года. В этом году также будем задействовать его в уборке. Нареканий к технике нет, в работе она показывает себя ну очень хорошо»,— говорит Виктор Фомин.

Еще один зерноуборочный комбайн из серии двухбарабанных машин Ростсельмаш — Т500 — в числе последних новинок производителя, однако немало хозяйств уже используют его на своих полях.





В Белозерском районе соседней Курганской области комбайн приобрел для своего фермерского хозяйства индивидуальный предприниматель Роман Кадочников. Предприятие имеет площадь более 2200 гектаров и возделывает зерновые культуры. Аграрий доходчиво объясняет, чем оправдан его выбор.

«Данный комбайн выбрали, исходя из его высокой производительности. Заинтересовались и тем, что модель новая. Ориентировались, конечно, также на бренд — все-таки Ростсельмаш многие знают, и он заслужил доверие. Повлияло и то, что техника эта российская, а значит, проблем с запчастями и сервисным обслуживанием не будет»,— отмечает Роман Кадочников.

Технические характеристики этой агромашины обеспечивают производительность в 30 тонн зерна в час, что означает, что за сезон она способна убрать зерновые с площади в 1300 гектаров. Мощность двигателя составляет до 360 лошадиных сил. Особенностью данной модели комбайна является его высокая производительность при минимальных потерях, что отмечается профессионалами в сфере сельского хозяйства. Также комбайн оборудован уникальной системой обмолота с двумя барабанами — это позволяет ему успешно функционировать даже в неблагоприятных условиях региона. Дорожный просвет, составляющий 50 сантиметров, обеспечивает способность без проблем работать на местностях со сложным рельефом. В результате, комбайн Т500 является надежным и эффективным инструментом для уборки зерновых.

Большим преимуществом для клиентов Ростсельмаш является гарантированное наличие сервисного обслуживания и оперативные поставки необходимых запчастей со склада дилера. ООО «Агроцентр» уже более 20 лет успешно осуществляет деятельность в качестве официального дилерского центра производителя, поддерживая уверенность местных хозяйств в спокойном проведении сезона полевых работ.