УК «Эйлика»: 5 признаков идеальной управляйки

Директор компании рассказывает, за что голосуют собственники жилья

УК «Эйлика» появилась на коммунальном рынке города не так давно. В 2020 году. Но сегодня она управляет жилым фондом в 9 многоквартирных домов на Северо-Западе. Мы спросили у Ирины Давыдовой, директора управляющей компании, о том, что же, по ее мнению, делает успешной управляющую компанию и за какие ее качества голосуют собственники.

Часто задают мне вопрос — зачем дому нужна управляющая компания. И интересующиеся граждане, и ехидно на собраниях собственники, и те, кто устал общаться с собственной УК, и это уже просто крик души.

Проработав несколько лет в ЖКХ в разных его вариациях, я сформулировала для себя 5 факторов успеха. И в соответствии с этим взглядом выстраиваю работу УК «Эйлика».

Итак, управляющая компания — это нанятый собственником и представляющий интерес собственника профессионал, который выполняет его волю по обслуживанию его же дома. Как проверить вот этот фактор успешности УК? Смотрим сразу на нашу УК «Эйлика».





Шаг 1. Проверяем подрядчика. Как у них организована реакция на стандартные заявки? Нормально реагируют? Делают все быстро и качественно? Отлично. Здесь договоренности с УК на высоком уровне. Сроки выполнения заявок адекватные? Ну, хорошо, это не завтра. Но и не в отдаленной перспективе.

Шаг 2. Следующая проверка — директор самой УК. Здесь как раз задача должна быть нестандартной. Не прячется от меня директор? Со мной договаривается? Умеет все понятно объяснять? Нормально. Я сама стараюсь встречаться с собственниками при каждом возможном случае, мне важно понимать их чаяния и требования.

Шаг 3. С точки зрения финансов мне важно, чтобы была понятна бухгалтерия. Работы выполнены качественно, деньги заплачены адекватные. Отчет УК был прозрачен и понятен. В том числе и мне понятно. Это главное. В противном случае я начинаю думать, что от меня что-то скрывают.

Ну а теперь про внешний мир.

Шаг 4. Если моя УК часто попадает в какие-то истории с силовыми структурами, разнообразными «надзорами», депутатами, пожарной охраной, Ростехнадзором и т. д. и т. п., то это не значит, что у нее непрофессиональные сотрудники. Договориться не могут. Вопрос профессионализма управленцев. Хотя чем дальше, тем это стало сложнее.

Шаг 5. Еще вопрос — как быстро можно достучаться до УК. Еще 3 года назад главным «действующим лицом» был в этом деле телефон. Сегодня «точек входа» должно быть больше, и тех, которые удобны собственнику. Это не значит, что телефон исключается. К нему добавляются сайт, социальные сети, мессенджеры. И там мне ответят на мой вопрос либо скажут, куда обратиться. Я часто читаю корпоративные мессенджеры и личные сообщения в социальных сетях. Тоже с целью разобраться в запросах, найти узкие места.





Сказать, что все эти механизмы идеально работают в УК «Эйлика», со 100% гарантией сейчас нельзя. Но, несмотря на все сложности и изменения в ЖКХ, я точно вижу направление — туда, где управляющая компания создана для оказания услуг управления собственнику и обеспечивая его комфорт и безопасность.

УК «Эйлика», г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 114. Тел. +7 (351) 223-12-20, eylika.ru.

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