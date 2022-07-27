УФАС возбудило дело по картелю на торгах филиала Росгранстрой

Участники сговора применили запрещенный метод «таран»

Челябинское УФАС выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в ходе аукциона филиала ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (Росгранстрой) в Челябинске. Начальная цена контракта составляла 20,4 млн рублей.

«По предварительной информации, антиконкурентное соглашение заключили три хозяйствующих субъекта. Для реализации своих планов компании при подаче ценовых предложений применили стратегию группового поведения „таран“. Для этого хозяйствующие субъекты использовали аукционного робота — функционал личного кабинета участников аукциона», — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Метод «таран» предполагает существенное снижение цены в короткий промежуток времени для устранения добросовестных участников торгов. В данном случае в течение 30 секунд начальная цена контракта двумя участниками торгов была обрушена на 78,5%.

Как установило Челябинское УФАС, впоследствии две компании были отклонены от участия по причине несоответствия заявок, а контракт заключен с третьей компанией, снизившей цену только на 2,6%.

Дело возбуждено по признакам нарушения закона о защите конкуренции, который устанавливает запрет на сговор между компаниями-конкурентами, целью которого является снижение или повышение цены на торгах.

Заседание комиссии Челябинского УФАС назначено на 13 сентября.