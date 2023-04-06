УФАС отменило торги по созданию интеллектуальной транспортной системы в Челябинске

Две компании подали жалобы на организатора аукциона

Челябинское УФАС отменило закупку по внедрению в Челябинске и Магнитогорске интеллектуальной системы управления транспортными потоками. Антимонопольное ведомство выявило нарушения контрактного законодательства, сообщили в пресс-службе.

Комиссия УФАС признала частично обоснованными две жалобы, поступившие во время проведения торгов от компаний «ЭР-Телеком Холдинг» и «Швабе-Москва». В заявлениях речь идет о противоречии в условиях конкурсной документации, отсутствии в ней необходимых для выполнения работ сведений.

Спорная закупка предусматривала создание в городах системы, которая будет анализировать и регулировать потоки транспорта с учетом погодных и дорожных условий, но вопрос интеграции других систем не был освещен в документации. Также в техзадании не были представлены схемы расстановки детекторов транспорта и дорожных контроллеров на светофорах. Это мешает потенциальному подрядчику рассчитать сроки выполнения и себестоимость работ, считают заявители.

«Комиссией Челябинского УФАС вынесено решение об отмене торгов из-за выявленных нарушений контрактного законодательства в закупке. Доводы ведомства будут изложены в решении, которое опубликуют на этой неделе», — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Заказчиком работ по созданию интеллектуальной транспортной системы является Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований. Система должна в режиме реального времени собирать данные о транспортных потоках, погодных условиях и регулировать работу светофоров.

Торги объявляли 20 марта, а заявления в антимонопольную службу поступили 29 марта. Начальная цена контракта составляет 207,8 млн рублей. Во время проведения аукциона на торги поступила единственная заявка от «Ростелекома».