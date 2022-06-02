УФАС запретило заключать контракты на уборку дорог в Челябинске на 4,4 млрд рублей

Заявки участников будут рассмотрены заново в связи с жалобой

Челябинское УФАС России предписало пересмотреть заявки сразу по пяти конкурсам на уборку дорог в Челябинске и отменить протоколы подведения итогов конкурсов на общую сумму 4,4 млрд рублей. С жалобами на процедуру торгов обратилась компания «Союз Автодор» из Ивановской области, являющаяся победителем десятков дорожных контрактов по всей России.

«Конкурсной комиссии надлежит отменить протоколы подведения итогов и вновь рассмотреть поступившие заявки. Такое решение принято в связи с установлением в действиях конкурсной комиссии нарушения законодательства о контрактной системе при рассмотрении заявок», — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Таким образом, отменены итоги конкурсов на содержание улично-дорожной сети в пяти районах Челябинска в 2022—2025 годах: Ленинском (начальная цена контракта — 911 млн рублей), Курчатовском (939 млн рублей), Тракторозаводском (924 млн рублей), Металлургическом (759 млн рублей), Калининском (876 млн рублей).

С жалобами в Челябинское УФАС России обратилась компания «Союз Автодор», которая в последние годы выиграла десятки контрактов в российских регионах на ремонт и содержание автодорог. На этот раз заявку компании отклонили на начальном этапе, не допустив к конкурсным процедурам, поскольку часть документации была направлена заказчику (комитет дорожного хозяйства Челябинска) в электронном виде.

«Отклонение независимой гарантии, предоставленной в электронном виде, в рассматриваемых случаях не подпадает ни под один пункт Закона о контрактной системе», — говорится в жалобе «Союз Автодор».

Также в жалобе указано, что конкурсной документацией допущены нарушения при определении нестоимостного показателя оценки заявки, в результате чего не учитывается опыт выполнения дорожных контрактов заявителей.

Напомним, в конце мая в Челябинске подвели итоги конкурсов по поиску подрядчиков для уборки улиц на общую сумму порядка 7 млрд рублей. Их разделили между тремя компаниями. Контракт на содержание дорог в Металлургическом районе выиграл крупный дорожный подрядчик «Строймеханизация» (начальная цена — 759 млн рублей). Сразу пять контрактов на 5 млрд рублей получила другая известная в городе фирма «Ойкумена» (Курчатовский, Калининский, Советский, Ленинский и Тракторозаводский районы). Торги на уборку улиц в Центральном районе (1,1 млрд рублей) выиграла компания «Электрострой».

В настоящее время из всех заключенных администрацией Челябинска контрактов не отменены только два самых крупных стоимостью свыше 1 млрд рублей — на выполнение работ в Советском и Центральном районах города.

В начале мая по всем дорожным контрактам были направлены жалобы в ФАС России от фирмы «МД-Консалтинг» (Тольятти). Компания сообщала о ненадлежащем порядке оценки заявок участников. Были заблокированы торги по всем семи районам города. О решении регионального ведомства мы сообщали ранее.

По итогам рассмотрения жалоб в федеральной службе также подтвердили ИА «Первое областное», что жалобы оказались необоснованными, поэтому заказчик заключил договоры с подрядными организациями, выигравшими конкурсы. Подписание контрактов состоялось в последних числах мая, по уборке дорог Центрального района договор заключен 1 июня. По пяти контрактам заявки участников будут пересмотрены в ближайшее время.