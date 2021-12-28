УФАС остановило торги по строительству дороги на северо-западе Челябинска

Улицу Бейвеля должны реконструировать за 820 млн рублей

В антимонопольную службу поступила жалоба ООО «Норма» (Екатеринбург) на действия заказчика — комитета дорожного хозяйства города Челябинска. В результате аукцион на строительство второй очереди улицы Бейвеля с начальной стоимостью 820 млн рублей был приостановлен, сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

«В связи с поступлением жалобы аукцион на выполнение работ по строительству автодороги по улице Бейвеля от улицы С. Юлаева до микрорайона № 47 в городе Челябинске приостановлен. Заседание комиссии назначено на 29 декабря», — сообщила представитель Челябинского УФАС Наталья Мартынюк.

В жалобе ООО «Норма» указывает на нарушения заказчиком законодательства о контрактной системе.

Напомним, начальная цена контракта составляет 820 млн рублей. Закупка проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Согласно техзаданию, планируется проведение второго этапа реконструкции дороги по улице Бейвеля от улицы Салавата Юлаева до микрорайона № 47 (улица Профессора Благих). После завершения работ дорога будет шестиполосной. Завершить все работы подрядчику следует до 20 октября 2024 года.

«Длина участка дороги в границах улиц Салавата Юлаева и Скульптора Головницкого составит 2,26 км, ширина проезжей части — 10 м. На всем протяжении появятся разделительная полоса с кустарниками и велодорожка. Подрядчику также нужно будет оборудовать ливневую канализацию, установить светофоры, фонари и остановочные комплексы», — говорится в техзадании.

27 декабря были объявлены результаты проведения торгов, согласно которым победителем аукциона было признано ООО «Дорстройгрупп», предложившее выполнить второй этап строительства дороги в Парковом за 742,5 млн рублей, что почти на 78 млн рублей меньше начальной цены контракта.

«Дорстройгрупп» является одним из основных подрядчиков управления дорог «Южный Урал», участвовала в 99 торгах, заключила 50 контрактов на сумму 6,4 млрд рублей. Чистая прибыль в 2020 году составляла 23,3 млн рублей. Основным владельцем (70% доли в уставном капитале) является Эдик Аракелян (отец депутата Заксобрания Челябинской области Армана Аракеляна), 30% принадлежит Павлу Воронову. В декабре суд отменил Арману Аракеляну домашний арест, который был назначен в связи с расследованием дела о взятке. Директором с марта 2021 года является Тигран Карапетян.