Суд апелляционной инстанции подтвердил наличие сговора между комитетом дорожного хозяйства Челябинска, восемью предпринимателями, ООО «Артур» и ООО НПО «Сад и огород» при озеленении проспекта Ленина. Участников сговора оштрафовали на общую сумму в 438 тысяч рублей, сообщили в УФАС по Челябинской области.
Антимонопольщики выяснили, что руководитель заказчика на совещании представил сотрудника организации «Сад и огород», который будет заниматься высадкой деревьев.
«ООО НПО „Сад и огород“ поручило поиск подрядчиков ИП Королевой О. М., которая в дальнейшем самостоятельно осуществляла действия по исполнению контрактов от имени индивидуальных предпринимателей и ООО „Артур“, а также координировала их действия. При этом практически весь посадочный материал приобретался у ООО НПО „Сад и огород“», — рассказали в региональном УФАС.
Один из предпринимателей при рассмотрении дела в УФАС подтвердил, что предприниматели и организации распределили между собой участки, где нужно было высадить деревья.
При этом заказчик не направлял письменные запросы на предоставление коммерческих предложений. Их один из предпринимателей передал комитету одномоментно после заключения контрактов.
«Комитет представил Челябинскому УФАС России журнал регистрации входящих документов, из анализа которого установлено, что фактически входящие номера коммерческих предложений были присвоены иным документам», — объяснили в антимонопольном органе.
По данным УФАС, комитет дорожного хозяйства, чтобы не проводить открытый конкурс по поиску подрядчика, искусственно разделил работы стоимостью 3,3 млн рублей на более мелкие лоты.
Антимонопольщики пришли к выводу, что потребность в высадке деревьев была прогнозируемой. И у комитета было достаточно времени для озеленения проспекта Ленина, в том числе и для принятия мер по инвентаризации деревьев.
Суд первый инстанции признал решение УФАС недействительным, ссылаясь на то, что озеленение нужно было проводить оперативно в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, а также на недоказанность антиконкурентного поведения ответчиков.
Однако суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции.
«Судом апелляционной инстанции отмечено, что при наличии ранее оговоренного Комитетом условия о том, что ООО НПО „Сад и огород“ будет осуществлять высадку деревьев, дальнейшее заключение Комитетом контрактов с индивидуальными предпринимателями и ООО „Артур“, которые вели свою деятельность не самостоятельно, а через ИП Королеву О. М., имевшую договоренность с ООО НПО „Сад и огород“, свидетельствует об ограничении конкуренции, поскольку возможность поставки деревьев и выполнения работ фактически была предоставлена ограниченному кругу лиц», — сказали в региональном УФАС.
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