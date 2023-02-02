Учителям, врачам, военным и IT‑специалистам снизили ставки по потребительскому кредиту

«Кредит особого назначения» от ПСБ выдается на любые цели, включая погашение займов в других финансовых организациях

Привлекательные процентные ставки, быстрое одобрение и большие суммы позволяют жителям региона рефинансироваться, совершать крупные покупки и расплачиваться по удобному графику.



Получить в ПСБ кредит от 100 000 до 5 000 000 рублей наличными на срок до 7 лет по ставке от 4,5% годовых могут работники здравоохранения, образования, ИТ-сферы, а также военнослужащие. Ставку получится дополнительно снизить на 3% годовых, если оформить финансовую защиту и платить по графику без просрочек.

Решение по кредиту банк принимает за день. Предоставить нужно только паспорт и справку о доходах, залога и поручителей не потребуется. Заполнив анкету, заемщик получает кредитные средства за один визит в офис. Зарплатные клиенты могут пользоваться деньгами уже в день обращения. Дальнейшее управление кредитом доступно онлайн на сайте ПСБ, через мобильный или интернет-банк.

Еще одна удобная опция — кредитные каникулы. Это эффективный инструмент, позволяющий получить отсрочку выплаты основного долга, не рискуя испортить кредитную историю. Устроить себе кредитные каникулы можно при непредвиденных жизненных обстоятельствах — если нет возможности внести платеж или средства срочно нужны на другие цели. Такой услугой можно воспользоваться один раз в год при условии аккуратного и своевременного погашения кредита.

По «Кредиту особого назначения» доступно полное и частичное досрочное погашение без ограничений по суммам. При частичном досрочном погашении предусмотрено сокращение сумм ежемесячных платежей или уменьшение срока погашения. Полное досрочное погашение возможно в любой день, удобный для заемщика.

ПСБ предоставляет потребительские кредиты для всех категорий населения. В зависимости от программы будут отличаться сумма займа, процентная ставка и прочие условия. Неизменным останется простота оформления документов, скорость одобрения заявки, удобство погашения и клиентский сервис. Кредит — это всегда быстрое и удобное решение любых задач. Подробнее о продуктах ПСБ вы можете узнать в офисах банка и на сайте www.psbank.ru.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014. www.psbank.ru.

Процентная ставка от 4,5% годовых доступна при оформлении кредита с финансовой защитой (от 14,5% — без подключения финансовой защиты) Сумма кредита до 5 000 000 рублей. Срок кредита от 12 до 84 месяцев (включительно). При оформлении кредита со страхованием и погашении без просрочек возможно снижение ставки на 3 процентных пункта (Ставка будет снижаться каждый год на 1 процентный пункт: 4,5% – 3% = 1,5%), условия доступны по программам кредитования для работников сферы образования, здравоохранения, информационных технологий, зарплатных клиентов банка, госслужащих, военнослужащих и других клиентов банка, а также по программе рефинансирования кредитов, полученных в других банках. Пени в размере 0,06% от суммы просроченной задолженности по основному долгу и/или просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки с даты ее возникновения до даты фактического погашения (обе даты включительно), но не более 20% годовых. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на дату публикации