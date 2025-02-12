Участок улицы Братьев Кашириных в Челябинске отремонтируют к осени 2026 года

Работы разделены на два этапа

В Челябинске на улице Братьев Кашириных планируется двухлетний ремонт. Обновление проведут на участке между улицами Чичерина и Северо-Крымской. Все работы подрядчику следует завершить до 31 августа 2026 года. Исполнителя контракта выберут на торгах, которые состоятся 21 февраля. Информация опубликована на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Начальная стоимость ремонта составляет почти 999,2 миллиона рублей. Сумма может снизиться в зависимости от ценовых предложений участников аукциона. Заказчиком выступает комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска.





Отремонтировать планируют 3,7 километра проезжей части. В 2025 году подрядчику нужно обновить улицу на участке между Чичерина и Молодогвардейцев. На 2026-й запланирован ремонт от Молодогвардейцев до Северо-Крымской.

Свежее покрытие асфальта дополнят новые дождевая канализация, фонари, металлические опоры, светофоры и дорожные знаки, велодорожки, выделенные полосы для общественного транспорта, парковки и островки безопасности. Взамен вырубленных деревьев высадят молодые растения. Предусмотрено обновление остановок.